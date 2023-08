LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH – LE CARGO 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu, 13 octobre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Une pièce présentée au off du festival d’Avignon 2022, proposée au Cargo, le vendredi 13 octobre 2023 à 20h30..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 22:00:00. EUR.

3, esplanade Antoine Glémain Le Cargo

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A play presented as part of the Avignon Festival 2022, at the Cargo, on Friday, October 13, 2023 at 8:30pm.

Obra presentada como Off en el Festival de Aviñón 2022, en el Cargo el viernes 13 de octubre de 2023 a las 20.30 h.

Ein Stück, das im Off des Festivals von Avignon 2022 aufgeführt wurde und im Cargo am Freitag, den 13. Oktober 2023 um 20.30 Uhr gezeigt wird.

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire