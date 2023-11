Contes au coin du feu 3, espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers, 16 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Séance de contes pour enfants et plus grands par l’association Atout Contes.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

3, espace Rodolphe Charles Cézard Bibliothèque – Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Storytelling session for children and adults by the association Atout Contes

Sesión de cuentos para niños y adultos a cargo de la asociación Atout Contes

Märchenstunde für Kinder und ältere Kinder durch den Verein Atout Contes

