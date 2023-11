Conte musical « Le voyage de Niglo » sur l’histoire des peuples tziganes, gitans et manouches 3, espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers, 2 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Sur l’histoire des peuples tziganes, gitans et manouches

Le duo Amazzia, épris des musiques du monde, vous propose « Le voyage de Niglo », un conte musical évoquant l’histoire des peuples tziganes, gitans et manouches..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

3, espace Rodolphe Charles Cézard Bibliothèque – Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the history of the gypsy and manouche peoples

The world music duo Amazzia presents « Le voyage de Niglo », a musical tale evoking the history of the Gypsy and Manouche peoples.

Sobre la historia de los pueblos gitano y manouche

El dúo de músicas del mundo Amazzia le trae « Le voyage de Niglo », un cuento musical que evoca la historia de los pueblos gitano y manouche.

Über die Geschichte der Zigeuner, Gypsies und Manouches

Das Duo Amazzia, das die Musik der Welt liebt, präsentiert Ihnen « Niglos Reise », ein musikalisches Märchen, das die Geschichte der Völker der Zigeuner, Gypsies und Manouches beschwört.

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère