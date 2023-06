Théâtre sensoriel de Thierry Thurmel à Trôo 3 Escalier de la Chaise du Curé Troo, 18 juillet 2023, Troo.

Troo,Loir-et-Cher

Grâce à une formule théâtrale originale, Thierry Thurmel, comédien et enseignant vous fera traverser L’ombre, ce conte traditionnel d’Hans Christian Andersen, afin de découvrir ce qui se cache juste derrière..

Dimanche 2023-07-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-23 17:00:00. .

3 Escalier de la Chaise du Curé

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Thanks to an original theatrical formula, Thierry Thurmel, actor and teacher, will take you through L?ombre, Hans Christian Andersen?s traditional fairy tale, to discover what?s hidden behind it.

A través de una original fórmula teatral, Thierry Thurmel, actor y profesor, le hará viajar a través de La Sombra, el tradicional cuento de hadas de Hans Christian Andersen, para descubrir lo que se esconde tras ella.

Thierry Thurmel, Schauspieler und Lehrer, führt Sie mit einer originellen Theaterformel durch das traditionelle Märchen L’ombre von Hans Christian Andersen, um zu entdecken, was sich dahinter verbirgt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois