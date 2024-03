3 ème Festival des jeux Saint-Laurs, samedi 23 mars 2024.

Sports et loisirs. Troisième festival des jeux, samedi 23 mars à 14 h, salle Serge Gaudin. Jeux de société, jeux

de bar et concours toute la journée.

Entrée gratuite.

Buvette et restauration sur place. Tél. 06.82.06.57.80. .

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

Salle Serge GAUDIN

Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

