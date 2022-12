3 ÈME ÉDITION DU WEEK END DE L’HABITAT ÉCOLOGIQUE Foussais-Payré Foussais-Payré Catégories d’évènement: Foussais-Payré

Vendée

3 ÈME ÉDITION DU WEEK END DE L’HABITAT ÉCOLOGIQUE Foussais-Payré, 14 janvier 2023, Foussais-Payré . 3 ÈME ÉDITION DU WEEK END DE L’HABITAT ÉCOLOGIQUE rue du prieuré salle du Prieuré à Foussais Payré Foussais-Payré Vendée salle du Prieuré à Foussais Payré rue du prieuré

2023-01-14 – 2023-01-15

salle du Prieuré à Foussais Payré rue du prieuré

Foussais-Payré

Vendée Apportez votre pique nique un temps est prévu pour manger ensemble samedi ou/et dimanche.

Notre association a pour objectif principal la transition écologique, nous organisons depuis 4 ans des visites de maisons écologiques autour de Foussais Payré.

Cette année nous serons basés à la salle du Prieuré à Foussais Payré et les visites partiront de ce lieu à pied ou en covoiturage.

Des conférences et des permanences complètent les visites,

Des temps informels sont prévus pour les rencontres, partage, échanges. Nous n’avons aucune subvention, nous sommes déjà très heureux d’avoir passé le cap du COVID, inscrivez vous si vous voulez visiter des maisons. Venez vous inspirer des maisons à visiter pour votre futur projet. lechodeslogis@gmail.com salle du Prieuré à Foussais Payré rue du prieuré Foussais-Payré

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Foussais-Payré, Vendée Autres Lieu Foussais-Payré Adresse Foussais-Payré Vendée salle du Prieuré à Foussais Payré rue du prieuré Ville Foussais-Payré lieuville salle du Prieuré à Foussais Payré rue du prieuré Foussais-Payré Departement Vendée

Foussais-Payré Foussais-Payré Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foussais-payre/

3 ÈME ÉDITION DU WEEK END DE L’HABITAT ÉCOLOGIQUE Foussais-Payré 2023-01-14 was last modified: by 3 ÈME ÉDITION DU WEEK END DE L’HABITAT ÉCOLOGIQUE Foussais-Payré Foussais-Payré 14 janvier 2023 Foussais-Payré rue du prieuré salle du Prieuré à Foussais Payré Foussais-Payré Vendée Vendée

Foussais-Payré Vendée