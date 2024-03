#3 Destination Alternance 2024 Stade de Beaublanc Limoges, mercredi 27 mars 2024.

#3 Destination Alternance 2024 Venez à la rencontre de + de 70 entreprises et 40 centres centres de formation au Stade Beaublanc ! Des offres en alternance seront disponibles ! Venez avec plusieurs CV ! Mercredi 27 mars, 09h00 Stade de Beaublanc

Au programme, informations, conseils, offres de recrutement en alternance façon JOB DATING.

Des pôles thématiques

Des pôles thématiques par secteurs d’activités seront organisés, (multi-sectoriels) réunissant à la fois les employeurs et les centres de formation d’un même domaine. Cela permettra de faciliter l’accès à l’information pour les usagers.

Un pôle conseils

Un pôle conseils sera déployé avec différents acteurs de l’emploi tels que :

France Travail (Pôle Emploi), les Missions Locales, Cap Emploi, l’Université de Limoges, la Boutique Club Emploi, Info Jeunes, l’association NQT, la Région Nouvelle Aquitaine et de nombreux partenaires.

De nombreuses entreprises

Parmi les entreprises présentes, les candidat(e)s à l’alternance pourront rencontrer :

les GEIQ, AEL, la SMAC, Atalian, SUEZ, Catalent, Family Sphère, l’ASP, la CAF, le Crédit Agricole, KFC, IZARET, Carrefour Boisseuil, Leclerc, Décathlon, Legrand, Rioland et bien d’autres encore.

Plus d’une cinquantaine d’entreprises sont d’ores et déjà inscrites à cette heure. La liste des entreprises présentes ainsi que leurs offres d’emploi seront largement communiquées pour favoriser les embauches

Stade de Beaublanc 20 Bd de Beaublanc, 87100 Limoges Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

