Atelier préparons l’hiver 3, De l’Aviation Chaspuzac, 2 décembre 2023, Chaspuzac.

Chaspuzac,Haute-Loire

Le Centre de Bien-être O’Saline vous propose « Atelier préparons l’hiver » avec la naturopathie et les produits Dr Hauschka..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 15:30:00. .

3, De l’Aviation O’Saline – Centre de bien-être

Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre de Bien-être O’Saline offers a « Winter preparation workshop » with naturopathy and Dr Hauschka products.

El Centre de Bien-être O’Saline ofrece un « Taller de preparación para el invierno » con naturopatía y productos Dr Hauschka.

Das Wellnesszentrum O’Saline bietet Ihnen « Atelier bereiten wir den Winter vor » mit Naturheilkunde und Dr. Hauschka-Produkten.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay