3 Couvige le muchoir au fil du temps Razac-sur-l’Isle Razac-sur-l'Isle Catégories d’évènement: 24430

Razac-sur-l'Isle

3 Couvige le muchoir au fil du temps Razac-sur-l’Isle, 18 juin 2022, Razac-sur-l'Isle. 3 Couvige le muchoir au fil du temps Razac-sur-l’Isle

2022-06-18 – 2022-06-18

Razac-sur-l’Isle 24430 Razac-sur-l’Isle EUR Samedi 18 juin « Le mouchoir au fil du temps… » Rassemblement régional d’une centaine de dentelières (25 clubs) Nombreux ouvrages et démonstration de dentelle aux fuseaux ! Restauration sur place. Ouvert à tous Entrée libre Samedi 18 juin « Le mouchoir au fil du temps… » Rassemblement régional d’une centaine de dentelières (25 clubs) Nombreux ouvrages et démonstration de dentelle aux fuseaux ! Restauration sur place. Ouvert à tous Entrée libre +33 6 37 79 40 99 Samedi 18 juin « Le mouchoir au fil du temps… » Rassemblement régional d’une centaine de dentelières (25 clubs) Nombreux ouvrages et démonstration de dentelle aux fuseaux ! Restauration sur place. Ouvert à tous Entrée libre Le Club de Danteliéres

Razac-sur-l’Isle

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 24430, Razac-sur-l'Isle Autres Lieu Razac-sur-l'Isle Adresse Ville Razac-sur-l'Isle lieuville Razac-sur-l'Isle Departement 24430

Razac-sur-l'Isle Razac-sur-l'Isle 24430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/razac-sur-lisle/

3 Couvige le muchoir au fil du temps Razac-sur-l’Isle 2022-06-18 was last modified: by 3 Couvige le muchoir au fil du temps Razac-sur-l’Isle Razac-sur-l'Isle 18 juin 2022 24430 Razac-sur-l'Isle

Razac-sur-l'Isle 24430