Honfleur a du coeur 3 Cours Jean de Vienne Honfleur, 6 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Le principe : ➡️ Collectez un maximum de dons pour les Restos du Cœur ♥️

Comment ? Réservez votre session I-Quiz à L’évasion Escape Game Honfleur pour votre équipe sur notre site internet (en versant uniquement l’acompte)

Mettez en commentaire en réservant, RESTO DU ♥️

Puis le jour J vous réglerez le solde par chèque à l’ordre des restos du Coeur ( libre à vous, bien sûr, d’augmenter le montant votre don )

Faire d’une pierre deux coups : Organisez une sortie avec vos équipes et permettre à cette association de pouvoir aider les plus démunis Plusieurs inscriptions possibles !!

Nous prendrons le temps de remercier chaque participant!

➡️Merci à tous, Novembre a du ♥️ à Honfleur !.

Vendredi 2023-11-06 fin : 2023-11-30 . .

3 Cours Jean de Vienne

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The principle: ? Collect as many donations as possible for Restos du C?ur?

How can you do it? Book your I-Quiz session at L’évasion Escape Game Honfleur for your team on our website (by paying only the deposit)

Comment on the reservation, RESTO DU ??

Then, on the day of the event, pay the balance by cheque made payable to Restos du Coeur (feel free, of course, to increase the amount of your donation)

Kill two birds with one stone: Organize an outing with your teams and enable this association to help the underprivileged? Several registrations are possible!

We’ll take the time to thank every participant!

thank you all, Novembre a du ?? in Honfleur!

El principio: ? Recoger el mayor número posible de donativos para Restos du Cœur?

¿Cómo hacerlo? Reserva tu sesión de I-Quiz en L’évasion Escape Game Honfleur para tu equipo en nuestra página web (pagando sólo la fianza)

Comenta en la reserva, RESTO DU ?

Después, el mismo día, pague el resto mediante cheque a nombre de Restos du Coeur (por supuesto, es libre de aumentar el importe de su donación)

Mata dos pájaros de un tiro: organiza una excursión con tus equipos y permite a esta asociación ayudar a los más desfavorecidos? ¡Varias participaciones son posibles!

Nos tomaremos el tiempo de dar las gracias a cada participante

¡Gracias a todos, Novembre se lo pasó en grande en Honfleur!

Das Prinzip: ? Sammeln Sie so viele Spenden wie möglich für die Restos du C?ur?

Wie geht das? Buchen Sie Ihre I-Quiz-Session im L’évasion Escape Game Honfleur für Ihr Team auf unserer Website (nur Anzahlung)

Schreiben Sie einen Kommentar mit Ihrer Reservierung, RESTO DU ?

Am Tag X zahlen Sie dann den Restbetrag per Scheck an die Restos du Coeur (es steht Ihnen natürlich frei, den Betrag Ihrer Spende zu erhöhen)

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Organisieren Sie einen Ausflug mit Ihrem Team und ermöglichen Sie es dieser Organisation, den Ärmsten der Armen zu helfen? Mehrere Anmeldungen sind möglich!!!

Wir werden uns die Zeit nehmen, jedem Teilnehmer zu danken!

vielen Dank an alle, der November ist in Honfleur!

