Exposition « Itinérances plurielles » de Joëlle Fanlo 3 Cours Gambetta Tarbes, 2 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Quelques mots sur Joëlle Fanlo, artiste textile…

Certainement influencée depuis son enfance, par une maman artiste peintre et sculpteur, Joëlle Fanlo a toujours aimé dessiner, jouer avec les couleurs, les matières, les fibres, et bien-sûr créer.

En 1999, elle se découvre une passion pour le Patchwork dont elle apprend les bases et les techniques de plus en plus complexes.

Joëlle Fanlo aime aussi partager ses connaissances, rencontrer des personnes passionnées par le textile et devient animatrice bénévole de l’atelier Patchwork Palette Arc en Ciel à Séméac de 2003 à 2010, et également pour la délégation France Patchwork 64-65.

A partir de 2010, elle délaisse le patchwork traditionnel pour accéder au domaine « art textile » moins conventionnel, plus créatif. Elle effectue alors de nombreuses recherches et des essais poussés, notamment sur les surfaces et les effets de matières. « Hydrosoluble, Lutradur, Tyvek »,… sont de nouvelles matières à exploiter, « Fer à souder textile, décapeur thermique »,… de nouveaux outils à utiliser. Elle observe les résultats obtenus, prend de nombreuses notes sur ses carnets de travail ; tout n’est pas bon au premier coup, mais elle apprend de ses erreurs !

En parallèle, elle effectue différents stages avec des artistes renommées.

Joelle ose et prend de plus en plus confiance…et peut réaliser une œuvre sur une idée, un mot, une couleur… Elle travaille sur différentes séries (« de Fils en pinceaux »/« Blancs comme beiges » /« Avec vues sur façades en dentelles « / « Peinture à l’aiguille »/« A deux mains, pour 0 machine »), expose dans les salons les plus prisés en art textile et remporte de nombreux prix à Villefranche/Saône, Biarritz, Saint-Jean de Luz, Erquy 35,…

Son exposition sur les cimaises de l’Office de Tourisme est l’occasion de découvrir des œuvres d’art originales et créatives, fruits d’un travail exigent mais passionnant.

– Présence de l’artiste les mardis et jeudis (uniquement en octobre) de 15h à 18h

– Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

– Vernissage le vendredi 6 octobre à 18h.

2023-10-02 fin : 2023-11-17 . EUR.

3 Cours Gambetta TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



A few words about Joëlle Fanlo, textile artist…

Certainly influenced since childhood by her mother, a painter and sculptor, Joëlle Fanlo has always loved drawing, playing with colors, materials and fibers, and of course creating.

In 1999, she discovered her passion for Patchwork, learning the basics and increasingly complex techniques.

Joëlle Fanlo also enjoys sharing her knowledge and meeting people with a passion for textiles, and from 2003 to 2010 she was a volunteer leader for the Palette Arc en Ciel Patchwork workshop in Séméac, and also for the France Patchwork 64-65 delegation.

From 2010, she moved away from traditional patchwork to the less conventional, more creative field of « textile art ». This led her to carry out extensive research and experimentation, particularly on surfaces and material effects. « Water-soluble, Lutradur, Tyvek… are new materials to exploit, textile soldering irons, heat gun… new tools to use. She observes the results she achieves, taking copious notes in her workbooks; not everything is right the first time, but she learns from her mistakes!

At the same time, she takes part in various workshops with renowned artists.

Joelle is becoming increasingly daring and confident? and can create a work based on an idea, a word, a color… She works on various series (« de Fils en pinceaux » / « Blancs comme beiges » / « Avec vues sur façades en dentelles » / « Peinture à l’aiguille » / « A deux mains, pour 0 machine »), exhibits at the most sought-after textile art shows and wins numerous prizes in Villefranche/Saône, Biarritz, Saint-Jean de Luz, Erquy 35,?

Her exhibition on the walls of the Tourist Office is an opportunity to discover original and creative works of art, the fruit of a demanding but fascinating work.

– The artist is on hand Tuesdays and Thursdays (in October only) from 3pm to 6pm

– Exhibition open Monday to Friday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm

– Opening on Friday, October 6 at 6pm

Unas palabras sobre Joëlle Fanlo, artista textil…

Seguramente influida desde niña por su madre, pintora y escultora, a Joëlle Fanlo siempre le ha gustado dibujar, jugar con los colores, los materiales y las fibras, y por supuesto crear.

En 1999, descubrió su pasión por el patchwork, aprendiendo los fundamentos y técnicas cada vez más complejas.

Joëlle Fanlo también disfruta compartiendo sus conocimientos y conociendo a gente apasionada por los tejidos, y se convirtió en animadora voluntaria del taller de patchwork Palette Arc en Ciel en Séméac de 2003 a 2010, y también de la delegación France Patchwork 64-65.

A partir de 2010, se alejó del patchwork tradicional para adentrarse en el campo menos convencional y más creativo del « arte textil ». A partir de entonces, lleva a cabo numerosas investigaciones y pruebas, en particular sobre las superficies y los efectos de los materiales. « Los solubles en agua, el Lutradur y el Tyvek eran nuevos materiales que explotar, y los soldadores textiles y las pistolas de calor eran nuevas herramientas que utilizar ». Observa los resultados que obtiene y toma muchas notas en sus cuadernos de trabajo; no todo sale bien a la primera, pero aprende de sus errores

Al mismo tiempo, participa en varios cursos de formación con artistas de renombre.

Joelle es cada vez más atrevida y segura… y puede crear una obra a partir de una idea, una palabra, un color… Ha trabajado en varias series (« de Fils en pinceaux » / « Blancs comme beiges » / « Avec vues sur façades en dentelles » / « Peinture à l’aiguille » / « A deux mains, pour 0 machine »), exponiendo en los salones de arte textil más solicitados y ganando numerosos premios en Villefranche/Saône, Biarritz, Saint-Jean de Luz, Erquy 35, etc

Su exposición en las paredes de la Oficina de Turismo es una oportunidad para descubrir obras de arte originales y creativas, fruto de un trabajo exigente pero fascinante.

– La artista estará presente los martes y jueves (sólo en octubre) de 15.00 a 18.00 h

– Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 h

– Inauguración el viernes 6 de octubre a las 18.00 horas

Ein paar Worte zu Joëlle Fanlo, Textilkünstlerin…

Joëlle Fanlo, die seit ihrer Kindheit von ihrer Mutter, einer Malerin und Bildhauerin, beeinflusst wurde, hat schon immer gerne gezeichnet, mit Farben, Materialien und Fasern gespielt und natürlich auch kreativ gearbeitet.

Im Jahr 1999 entdeckte sie ihre Leidenschaft für Patchwork und lernte die Grundlagen und immer komplexere Techniken.

Joëlle Fanlo teilt auch gerne ihre Kenntnisse, trifft Menschen, die sich für Textilien begeistern, und wird von 2003 bis 2010 ehrenamtliche Leiterin des Ateliers Patchwork Palette Arc en Ciel in Séméac und auch für die Delegation France Patchwork 64-65.

Ab 2010 verlässt sie das traditionelle Patchwork, um in den weniger konventionellen, kreativeren Bereich der « Textilkunst » zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt führt sie zahlreiche Recherchen und umfangreiche Versuche durch, insbesondere in Bezug auf Oberflächen und Materialeffekte. « Wasserlöslich, Lutradur, Tyvek… sind neue Materialien, die es zu nutzen gilt, Textil-Lötkolben, Heißluftpistole… sind neue Werkzeuge, die es zu verwenden gilt. Sie beobachtet die erzielten Ergebnisse und macht sich zahlreiche Notizen in ihren Arbeitsbüchern; nicht alles gelingt beim ersten Mal, aber sie lernt aus ihren Fehlern!

Parallel dazu absolviert sie verschiedene Praktika bei renommierten Künstlern.

Joelle wagt es und gewinnt immer mehr Vertrauen?und kann ein Werk auf eine Idee, ein Wort, eine Farbe… hin realisieren. Sie arbeitet an verschiedenen Serien (« de Fils en pinceaux »/ »Blancs comme beiges » / »Avec vues sur façades en dentelles » / « Peinture à l’aiguille »/ »A deux mains, pour 0 machine »), stellt auf den beliebtesten Messen für Textilkunst aus und gewinnt zahlreiche Preise in Villefranche/Saône, Biarritz, Saint-Jean de Luz, Erquy 35, ?

Ihre Ausstellung im Office de Tourisme bietet die Gelegenheit, originelle und kreative Kunstwerke zu entdecken, die das Ergebnis einer anspruchsvollen, aber spannenden Arbeit sind.

– Der Künstler ist dienstags und donnerstags (nur im Oktober) von 15 bis 18 Uhr anwesend

– Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen

– Vernissage am Freitag, den 6. Oktober um 18 Uhr

