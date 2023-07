Visite guidée « Paysage urbain : un regard sur le patrimoine du centre-ville » 3, Cours Gambetta Tarbes, 11 juillet 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Ouvrez l’œil et découvrez les particularités qui façonnent l’identité du cœur de Tarbes !

Notre guide vous donne les clés d’histoire et d’architecture pour percer les secrets de la ville.

Au fil des rues et des places, les bâtiments d’architecture variée, les décors peints et les statues se mettent en scène au gré des anecdotes contées.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

-> Pour acheter vos billets en ligne : voir site internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme : venez nous voir au 3 Cours Gambetta !

INFOS PRATIQUES

-> Réservation obligatoire / places limitées

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise.

2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

3, Cours Gambetta TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Open your eyes and discover the particularities that shape the identity of the heart of Tarbes!

Our guide will give you the historical and architectural keys to unlocking the city?s secrets.

Along the streets and squares, buildings of varied architecture, painted decorations and statues come to life as we tell you a few anecdotes.

THE TICKET OFFICE IS OPEN!

-> To buy tickets online: see website

-> To reserve your tickets at the Tourist Office: come and see us at 3 Cours Gambetta!

PRACTICAL INFO

-> Reservations essential / places limited

-> Walking shoes recommended

-> Please arrive at the Tourist Office on time

Abra los ojos y descubra las particularidades que conforman la identidad del corazón de Tarbes

Nuestro guía le proporcionará la historia y la arquitectura necesarias para desvelar los secretos de la ciudad.

Mientras pasea por las calles y plazas, los edificios, con su variada arquitectura, decoraciones pintadas y estatuas, cobran vida mientras escucha anécdotas.

LA TAQUILLA ESTÁ ABIERTA

-> Para comprar sus entradas en línea: consulte el sitio web

-> Para reservar sus entradas en la Oficina de Turismo: ¡venga a vernos al 3 Cours Gambetta!

INFORMACIÓN PRÁCTICA

-> Reserva obligatoria / plazas limitadas

-> Se recomienda llevar calzado de senderismo

-> Preséntese en la Oficina de Turismo a la hora exacta

Öffnen Sie Ihre Augen und entdecken Sie die Besonderheiten, die die Identität des Herzens von Tarbes prägen!

Unser Stadtführer gibt Ihnen die Schlüssel zur Geschichte und Architektur an die Hand, um die Geheimnisse der Stadt zu lüften.

In den Straßen und auf den Plätzen werden die Gebäude mit ihrer vielfältigen Architektur, die gemalten Dekorationen und die Statuen in Szene gesetzt, während die Anekdoten erzählt werden.

DER KARTENVORVERKAUF IST ERÖFFNET!

-> Um Ihre Eintrittskarten online zu kaufen: siehe Website

-> Um Ihre Karten im Office de Tourisme zu reservieren: Besuchen Sie uns im 3 Cours Gambetta!

PRAKTISCHE INFOS

-> Reservierung erforderlich / begrenzte Plätze

-> Wanderschuhe werden empfohlen

-> Melden Sie sich zur genauen Uhrzeit vor dem Office de Tourisme

Mise à jour le 2023-06-28 par OT de Tarbes|CDT65