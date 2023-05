Exposition « Voix des Pyrénées » 3 Cours Gambetta, 1 juin 2023, Tarbes.

A découvrir dans le cadre du festival international de Polyphonies Tarba en Canta – 6 au 11 juin 2023

(en partenariat avec le Musée de la Musique de Céret)

Frontière dite naturelle entre des pays, les Pyrénées ne l’ont jamais vraiment été pour les peuples. Migrations, conflits, commerce et voyages ont écrit l’histoire de millions d’hommes liés par une chaîne de montagnes de 400 km de long. Aujourd’hui, les chanteurs de polyphonies comptent parmi leurs héritiers.

Dans les piémonts, dans les vallées et jusqu’aux sommets parcourus par les bergers, hommes et femmes ont mêlé leurs voix partout ou presque. Toujours vivace et évolutive, cette tradition du partage fait tout particulièrement les beaux jours de la langue occitane.

« Voix des Pyrénées » est une invitation à la (re)découverte d’une culture plurielle et singulière à la fois.

> Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

To be discovered during the international festival of Polyphonies Tarba en Canta – June 6 to 11, 2023

(in partnership with the Museum of Music of Céret)

The Pyrenees are a so-called natural border between countries, but they have never really been a natural border for people. Migrations, conflicts, trade and travels have written the history of millions of men linked by a 400 km long mountain range. Today, polyphonic singers are among their heirs.

In the foothills, in the valleys and up to the peaks traversed by the shepherds, men and women have mixed their voices almost everywhere. Always alive and evolving, this tradition of sharing is particularly important for the Occitan language.

« Voices of the Pyrenees » is an invitation to (re)discover a plural and singular culture.

> Free entrance from Monday to Friday from 9:30 am to 12:30 pm and from 2 pm to 6 pm

A descubrir durante el festival internacional de Polifonías Tarba en Canta – del 6 al 11 de junio de 2023

(en colaboración con el Museo de la Música de Céret)

Supuesta frontera natural entre países, los Pirineos nunca lo han sido realmente para las personas. Migraciones, conflictos, intercambios y viajes han escrito la historia de millones de personas unidas por una cadena montañosa de 400 km de largo. Hoy, los cantantes polifónicos se cuentan entre sus herederos.

En las estribaciones, en los valles y hasta las cumbres recorridas por los pastores, hombres y mujeres han mezclado sus voces en casi todas partes. Esta tradición de compartir sigue viva y en evolución, y es especialmente importante para la lengua occitana.

« Voces de los Pirineos » es una invitación a (re)descubrir una cultura a la vez plural y singular.

> Entrada gratuita de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 h

Zu entdecken im Rahmen des internationalen Polyphonies-Festivals Tarba en Canta – 6. bis 11. Juni 2023

(in Partnerschaft mit dem Musikmuseum von Céret)

Als sogenannte natürliche Grenze zwischen Ländern waren die Pyrenäen nie wirklich eine Grenze für die Völker. Migration, Konflikte, Handel und Reisen haben die Geschichte von Millionen von Menschen geschrieben, die durch eine 400 km lange Bergkette miteinander verbunden waren. Heute zählen die Sänger der Polyphonie zu ihren Erben.

In den Vorgebirgen, in den Tälern und auf den Gipfeln, die von den Hirten durchstreift wurden, haben Männer und Frauen ihre Stimmen fast überall vermischt. Diese Tradition des Teilens ist noch immer lebendig und entwickelt sich ständig weiter, und die okzitanische Sprache ist davon besonders profitiert.

« Voix des Pyrénées » ist eine Einladung zur (Wieder-)Entdeckung einer vielfältigen und zugleich einzigartigen Kultur.

> Freier Eintritt montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

