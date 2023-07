Concert au Café du Petit Port 3 Cours du Port Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

Gironde Concert au Café du Petit Port 3 Cours du Port Blaye, 21 juillet 2023, Blaye. Blaye,Gironde Le Café du Petit Port à Blaye accueille l’artiste Charlotte pour un concert de reprises de variétés française!.

3 Cours du Port Café le Petit Port

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Blaye's Café du Petit Port welcomes artist Charlotte for a concert of French variety covers! El Café du Petit Port de Blaye recibe a la artista Charlotte para un concierto de versiones de variedades francesas Das Café du Petit Port in Blaye empfängt die Künstlerin Charlotte für ein Konzert mit französischen Coverversionen!

