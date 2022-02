3 Conférences “Mathurin Méheut” Roscoff, 29 avril 2022, Roscoff.

3 Conférences “Mathurin Méheut” Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

2022-04-29 – 2022-05-01 Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

Roscoff Finistère Roscoff

3 conférences à l’Espace Mathurin Meheut présentent l’artiste et son œuvre organisées par l’association Les Amis des Arts :

« La faune et la flore marine vues par Mathurin Méheut », par Michel Glémarec, Biologiste marin, auteur de plusieurs ouvrages sur Mathurin Méheut .

« Mathurin Méheut, travail sur le terrain et en atelier », par Madame Anne de Stoop, écrivaine ex-conservatrice du musée Mathurin Meheut de Lamballe.

« Mathurin Méheut à Roscoff et l’Ile de Batz », par Gilles Baratte, spécialiste de Mathurin Méheut.

lesamisdesartsroscoff@gmail.com

