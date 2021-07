Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde 3 conférences de naturopathie : iridologie / lithothérapie / morphopsychologie Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

✨ Mercredi 18 août 2021 de 19h à 20h : Découverte de l’iridologie L’étude de ton iris (partie colorée de l’œil) montre ton état de santé physique et émotionnel. Découvre comment ça marche et apprends à interpréter certains signes. ✨ Vendredi 20 août 2021 de 19h à 20h : Découverte de la lithothérapie Tu sais que l’on peut s’accompagner des minéraux pour un mieux-être au quotidien, mais tu ne sais pas comment t’y prendre ? Cette conférence est faite pour toi ! ✨ Mercredi 25 août 2021 de 19h à 20h : Découverte de la morphopsychologie Savais-tu que les traits de ton visage montrent ta personnalité ? Dans cette conférence, tu apprendras comment comprendre ces signes. Prêt.e à être bluffé.e ? Plus d’infos et réservation : [[https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/conferences-naturopathie-iridologie-lithotherapie-bordeaux/](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/conferences-naturopathie-iridologie-lithotherapie-bordeaux/)](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/conferences-naturopathie-iridologie-lithotherapie-bordeaux/)

10 euros pour 1 conférence / 25 euros pour les 3

