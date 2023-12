Marché de Noël à Saint-Josse 3 chemin du Petit Capelle Saint-Josse Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . Marché de Noël à Saint-Josse

Salle Carpentier

Chemin du petit Capelle

Marché de Noël : artisanat, créations, produits locaux, présence du Père Noël. prévu le samedi 16 décembre de 9h à 19h

Gratuit pour les visiteurs. Accueil exposants à partir de 8h Avec la participation de « 20 d’Opale » pour la présentation de ses vins. Exposants sur réservation soit par téléphone en soirée au +33 (0)9 72 33 42 80 ou par mail :

5€ l’emplacement pour la journée comprenant 2 tables de 180 cm de long chacune. Événement en intérieur dans la salle communale de Saint Josse « salle Carpentier chemin du petit capelle ».

3 chemin du Petit Capelle

Saint-Josse 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

