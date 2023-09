Margaux Saveurs et Fascinant Weekend au Château Paveil de Luze 3 chemin du Paveil Soussans, 20 octobre 2023, Soussans.

Soussans,Gironde

Des parcours de visite dans les différents châteaux de l’appellation. Venez découvrir Margaux sous l’angle de la biodiversité, tout le process de fabrication de ses vins rouges de l’appellation si particulier.

Au Château Paveil de Luze, ce sera l’occasion de :

Profiter d’une visite suivie d’une dégustation de 2 vins (Petit Paveil 2018, Château Paveil de Luze 2018) et d’un assortiment de fromages.

Déguster un troisième vin à la barrique.

Ces visites sont accessibles à partir de 3 ans, jus de fruits offert..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

3 chemin du Paveil

Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit the different châteaux in the appellation. Come and discover Margaux from the angle of biodiversity, and the whole process of making the appellation’s distinctive red wines.

At Château Paveil de Luze, you’ll have the opportunity to :

Enjoy a tour followed by a tasting of 2 wines (Petit Paveil 2018, Château Paveil de Luze 2018) and an assortment of cheeses.

Taste a third wine from the barrel.

These tours are open to children aged 3 and over, with complimentary fruit juice.

Visitas a los diferentes châteaux de la denominación. Venga a descubrir Margaux desde el punto de vista de la biodiversidad y todo el proceso de elaboración de los vinos tintos característicos de la denominación.

En el Château Paveil de Luze, podrá :

Disfrutar de una visita seguida de una degustación de 2 vinos (Petit Paveil 2018, Château Paveil de Luze 2018) y un surtido de quesos.

Degustar un tercer vino de barrica.

Estas visitas están abiertas a niños a partir de 3 años, con zumo de fruta de cortesía.

Besichtigungsrundgänge in den verschiedenen Schlössern der Appellation. Entdecken Sie Margaux unter dem Aspekt der Biodiversität, den gesamten Herstellungsprozess seiner so besonderen Rotweine der Appellation.

Im Château Paveil de Luze wird dies die Gelegenheit sein, :

Eine Besichtigung mit anschließender Verkostung von zwei Weinen (Petit Paveil 2018, Château Paveil de Luze 2018) und einer Käseauswahl zu genießen.

Einen dritten Wein aus dem Fass verkosten.

Diese Besichtigungen sind ab 3 Jahren zugänglich, Fruchtsaft wird angeboten.

Mise à jour le 2023-09-15 par Gironde Tourisme