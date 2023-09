Automne musical – Le songe d’une nuit lyrique 3 Chemin du Moulin Tresses, 21 octobre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de communes des Coteaux bordelais vous propose un concert de musique classique au sein de l’église de Tresses. Assistez au récital de quatre solistes lyriques, accompagnés par une lecture de textes. Les artistes présents sont Léa FROUTÉ (soprano), Gaëlle MALLADA (mezzo-soprano), François Nicolas GESLOT (ténor) et Ronan NEDELEC (baryton). Entrée libre, sans réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 22:30:00. EUR.

3 Chemin du Moulin Eglise Saint-Pierre

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de communes des Coteaux bordelais is offering a classical music concert at the Tresses church. Attend a recital by four lyric soloists, accompanied by a reading of texts. The artists present are Léa FROUTÉ (soprano), Gaëlle MALLADA (mezzo-soprano), François Nicolas GESLOT (tenor) and Ronan NEDELEC (baritone). Free admission, no reservation required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de communes des Coteaux bordelais ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Tresses. Asista a un recital de cuatro solistas líricos, acompañado de una lectura de textos. Los artistas presentes son Léa FROUTÉ (soprano), Gaëlle MALLADA (mezzosoprano), François Nicolas GESLOT (tenor) y Ronan NEDELEC (barítono). Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals Automne musical bietet Ihnen der Gemeindeverband Coteaux bordelais ein klassisches Musikkonzert in der Kirche von Tresses. Erleben Sie ein Rezital von vier lyrischen Solisten, das von einer Textlesung begleitet wird. Die anwesenden Künstler sind Léa FROUTÉ (Sopran), Gaëlle MALLADA (Mezzosopran), François Nicolas GESLOT (Tenor) und Ronan NEDELEC (Bariton). Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT de l’Entre-deux-Mers