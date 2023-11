Marché de Noël à la Ferme d’Argentin 3 chemin du Frarupt Lièpvre, 8 décembre 2023, Lièpvre.

Lièpvre,Haut-Rhin

Venez vivre le 1er marché de Noël organisé par la Ferme d’Argentin à Lièpvre.

Présence du Père-Noël de 14h à 17h. Rencontrez les animaux de la ferme et profitez d’animations diverses !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. EUR.

3 chemin du Frarupt

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy the 1st Christmas market organized by the Ferme d’Argentin in Lièpvre.

Santa Claus will be on hand from 2pm to 5pm. Meet the farm animals and enjoy a variety of activities!

Venga a disfrutar del 1er mercado navideño organizado por la Ferme d’Argentin en Lièpvre.

Papá Noel estará allí de 14:00 a 17:00 h. Conozca a los animales de la granja y disfrute de diversas actividades

Erleben Sie den 1. Weihnachtsmarkt, der von der Ferme d’Argentin in Lièpvre organisiert wird.

Der Weihnachtsmann ist von 14 bis 17 Uhr anwesend. Treffen Sie die Tiere des Bauernhofs und profitieren Sie von verschiedenen Animationen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme du Val d’Argent