Aux Ateliers 3 Chemin des Trois Croix Miserey-Salines, 12 juillet 2023, Miserey-Salines.

Miserey-Salines,Doubs

Sur 7000 m², Aux Ateliers, on a vu les choses en grand : Bowling, Trampoline parc, Laser game, Plaine de jeux pour enfants, Escalade Clip’nClimb….

fin : . EUR.

3 Chemin des Trois Croix

Miserey-Salines 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



On 7000 m², Aux Ateliers has seen things through: Bowling, Trampoline park, Laser game, Children’s playground, Clip’nClimb climbing…

En Les Ateliers, el espacio de 7.000 m² se ha dedicado a grandes cosas: bolera, parque de camas elásticas, juego láser, parque infantil, escalada Clip’nClimb?

Auf 7000 m² hat man in Aux Ateliers groß gedacht: Bowling, Trampolinpark, Lasergame, Kinderspielplatz, Klettern Clip’nClimb…

Mise à jour le 2023-07-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON