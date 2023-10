Brunch du Nouvel An | Château les Merles 3 chemin des Merles Mouleydier, 1 janvier 2024, Mouleydier.

Mouleydier,Dordogne

Le Château les Merles vous prépare un Brunch spécial pour le Nouvel An.

Brunch du Réveillon avec une coupe de Méthode Traditionnelle, Arrangement de vins Château les Merles et Musique d’ambiance sur place.

Au Menu :

Poissons et coquillages :

Huitres

Crevettes

Esturgeon fumé

Rillettes de poisson

Saumon graved lax

Saumon fumé

Charcuterie :

Jambon noir du Périgord

Saucisse sèche

Pâté de campgne

Enchaud

Salades :

Salade de pomme de terre aux cornichons

Céleri rémoulade

Chou blanc aux raisins secs

Plats:

Lasagnes aux légumes

Blanquette de veau

Fromages :

Saint Nectaire

Comté

Tomme croquante à la liqueur de noix

Roquefort

Dessert:

Pomme au four, crème anglaise.

2024-01-01 fin : 2024-01-01 . EUR.

3 chemin des Merles Les Merles Tuilières

Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château les Merles is preparing a special New Year’s Brunch.

New Year?s Eve Brunch with a glass of Méthode Traditionnelle, Château les Merles wine arrangement and live background music.

Menu:

Fish and shellfish :

Oysters

Prawns

Smoked sturgeon

Fish rillettes

Graved lax salmon

Smoked salmon

Charcuterie :

Black Perigord ham

Dry sausage

Goat pâté

Enchaud

Salads :

Potato salad with gherkins

Celery remoulade

White cabbage with raisins

Main courses:

Vegetable lasagne

Veal Blanquette

Cheeses :

Saint Nectaire

Comté

Crunchy tomme with walnut liqueur

Roquefort

Dessert

Baked apple, custard

Château les Merles prepara un brunch especial de Año Nuevo.

Brunch de Nochevieja con un tradicional Méthode coupe, disposición de vinos del Château les Merles y música de fondo en directo.

Menú :

Pescados y mariscos :

Ostras

Gambas

Esturión ahumado

Rillettes de pescado

Salmón lax

Salmón ahumado

Embutidos :

Jamón negro del Perigord

Salchicha seca

Paté de cabra

Enchaud

Ensaladas :

Ensalada de patatas con pepinillos

Remoulade de apio

Col blanca con pasas sultanas

Platos principales:

Lasaña de verduras

Blanqueta de ternera

Quesos :

Saint Nectaire

Comté

Tomme crujiente con licor de nueces

Roquefort

Postre

Manzana asada, crema pastelera

Das Château les Merles bereitet Ihnen einen besonderen Neujahrsbrunch zu.

Neujahrsbrunch mit einem Glas Méthode Traditionnelle, Weinarrangement von Château les Merles und Hintergrundmusik vor Ort.

Auf dem Menü:

Fisch und Muscheln :

Austern

Garnelen

Geräucherter Stör

Fisch-Rillettes

Lachs graved lax

Geräucherter Lachs

Wurstwaren:

Schwarzer Schinken aus dem Périgord

Trockenwurst

Pastete aus Kampanien

Enchaud

Salate :

Kartoffelsalat mit Essiggurken

Sellerie mit Remoulade

Weißkohl mit Rosinen

Gerichte:

Lasagne mit Gemüse

Kalbsragout

Käse :

Saint Nectaire

Comté

Knuspriger Tomme mit Walnusslikör

Roquefort

Nachtisch

Bratapfel, Englische Creme

Mise à jour le 2023-10-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides