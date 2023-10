Menu du Réveillon | Château les Merles 3 chemin des Merles Mouleydier, 31 décembre 2023, Mouleydier.

Mouleydier,Dordogne

Le Château les Merles vous prépare un diner spécial pour le Réveillon avec une coupe de méthode traditionnelle en apéritif, du vin du Château les Merles pendant le dîner, une ½ bouteille de méthode traditionnelle aux douzes coups de minuit .

Pendant la soirée, ambiance musicale en live.

Au menu :

Velours de chou-fleur, esturgeon fumé,

chou-fleur aigre-doux salade de brocolis

*

Boudin blanc de volaille truffé, sauce douce de moutarde, pain bretzel

*

Croquette de topinambour, purée de topinambour, lotte, écume au curry

*

Chou rouge piquant, krupuk de chou rouge, magret de canard laqué

*

Filet de bœuf, compoté de chou vert, gnocchi au potiron,

jus de veau à la poitrine de porc fumée

*

Cabécou, focaccia, chutney aux noix

*

Mille feuilles, crème au chocolat, clémentines

Un menu végétarien est également proposé..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

3 chemin des Merles Les Merles Tuilières

Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château les Merles prepares a special New Year’s Eve dinner with a glass of traditional method wine as an aperitif, Château les Merles wine during dinner, and a ½ bottle of traditional method wine at the stroke of midnight.

Live music throughout the evening.

On the menu:

Cauliflower velvet, smoked sturgeon,

sweet and sour cauliflower, broccoli salad

*

Truffled white pudding, sweet mustard sauce, pretzel bread

*

Jerusalem artichoke croquette, Jerusalem artichoke purée, monkfish, curry foam

*

Spicy red cabbage, red cabbage krupuk, lacquered duck breast

*

Beef fillet, kale compote, pumpkin gnocchi,

veal jus with smoked pork belly

*

Cabécou, focaccia, walnut chutney

*

Mille feuilles, chocolate cream, clementines

A vegetarian menu is also available.

Château les Merles prepara una cena especial de Nochevieja con una copa de vino del método tradicional como aperitivo, vino Château les Merles durante la cena y ½ botella de vino del método tradicional al sonar la medianoche.

Música en directo durante toda la velada.

En el menú:

Terciopelo de coliflor, esturión ahumado,

coliflor agridulce, ensalada de brécol

*

Pudin de ave trufado blanco, salsa de mostaza dulce, pan pretzel

*

Croqueta de pataca, puré de pataca, rape, espuma de curry

*

Lombarda picante, krupuk de lombarda, magret de pato laqueado

*

Solomillo de ternera, compota de col verde, ñoquis de calabaza

jugo de ternera con panceta de cerdo ahumada

*

Cabécou, focaccia, chutney de nueces

*

Milhojas, crema de chocolate, clementinas

También hay disponible un menú vegetariano.

Das Château les Merles bereitet Ihnen ein besonderes Silvesterdinner mit einem Glas Méthode traditionnelle als Aperitif, Wein vom Château les Merles während des Dinners und einer ½ Flasche Méthode traditionnelle zum Glockenschlag um Mitternacht.

Während des Abends gibt es Live-Musik.

Menü :

Blumenkohlsamt, geräucherter Stör,

blumenkohl süß-sauer Brokkolisalat

*

Getrüffelte weiße Geflügelblutwurst, süße Senfsoße, Brezelbrot

*

Topinambur-Krokette, Topinambur-Püree, Seeteufel, Curryschaum

*

Pikanter Rotkohl, Rotkohl-Krupuk, lackierte Entenbrust

*

Rinderfilet, Grünkohlkompott, Kürbisgnocchi,

kalbsjus mit geräuchertem Schweinebauch

*

Cabécou, Focaccia, Walnuss-Chutney

*

Mille feuilles, Schokoladencreme, Clementinen

Es wird auch ein vegetarisches Menü angeboten.

Mise à jour le 2023-10-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides