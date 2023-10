Menu de Noël | Château les Merles 3 chemin des Merles Mouleydier, 25 décembre 2023, Mouleydier.

Mouleydier,Dordogne

Le Château les Merles vous prépare un déjeuner pour Noël.

Poireaux grillés, vinaigrette de pomme de terre, noix de Saint Jaques, lardons croustillants

*

Haricots blancs façon cassoulet, cuisse de canard Sichuan

*

Soupe de potiron, cromesquis de légumes aux épices de la compagnie des Indes

*

Filet de bœuf au vin rouge, purée de topinambour, huile de persil, translucide de pomme de terre

*

Aumônière à la trappe d’Echourgnac

*

Tartelette à la vanille, profiterole à la mousse de café, glace au café

Un menu végétarien est aussi proposé :

Terrine de poireaux, gel de citron vert, poireaux croustillants

*

Velours d’haricots blancs, haricots blancs et effiloché de pleurotes

*

Soupe de potiron, cromesquis de potiron et châtaigne

*

Purée de pommes et pomme de terre, shii take laqué, betterave rouge aigre doux

*

Aumônière à la trappe d’Echourgnac

*

Tartelette à la vanille , profiterole au café.

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . EUR.

3 chemin des Merles Les Merles Tuilières

Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château les Merles is preparing a Christmas lunch.

Grilled leeks, potato vinaigrette, scallops, crispy bacon

*

White beans cassoulet style, Sichuan duck leg

*

Pumpkin soup, vegetable cromesquis with Indian spices

*

Beef fillet in red wine, Jerusalem artichoke purée, parsley oil, potato translucence

*

Aumônière à la trappe d?Echourgnac

*

Vanilla tartlet, profiterole with coffee mousse, coffee ice cream

A vegetarian menu is also available:

Leek terrine, lime gel, crispy leeks

*

White bean velvet, white beans and shredded oyster mushrooms

*

Pumpkin soup, pumpkin and chestnut cromesquis

*

Apple and potato purée, lacquered shii take, sweet and sour red beet

*

Aumônière à la trappe d?Echourgnac

*

Vanilla tartlet, coffee profiterole

Château les Merles prepara un almuerzo de Navidad.

Puerros a la plancha, vinagreta de patata, vieiras, bacon crujiente

*

Judías blancas a la cassoulet, muslo de pato de Sichuan

*

Sopa de calabaza, cromesquis de verduras con especias de la Compañía India

*

Filete de ternera al vino tinto, puré de pataca, aceite de perejil, patata translúcida

*

Aumônière con guarniciones de Echourgnac

*

Tartaleta de vainilla, profiterole con mousse de café, helado de café

También se ofrece un menú vegetariano:

Terrina de puerros, gel de lima, puerros crujientes

*

Terciopelo de judías blancas, judías blancas y setas ostra desmenuzadas

*

Sopa de calabaza, cromesquis de calabaza y castañas

*

Puré de manzana y patata, shii take glaseado, remolacha roja agridulce

*

Aumônière con trampas de Echourgnac

*

Tartaleta de vainilla, profiterole de café

Das Château les Merles bereitet Ihnen an Weihnachten ein Mittagessen zu.

Gegrillter Lauch, Kartoffelvinaigrette, Jakobsmuscheln, knuspriger Speck

*

Weiße Bohnen Cassoulet-Art, Sichuan-Entenkeule

*

Kürbissuppe, Gemüsecromesquis mit Gewürzen der indischen Kompanie

*

Rinderfilet in Rotweinsauce, Topinamburpüree, Petersilienöl, Kartoffeltransluzid

*

Aumônière à la trappe d’Echourgnac (Aumônière nach Art der Trappe von Echourgnac)

*

Vanille-Törtchen, Profiterole mit Kaffeeschaum, Kaffee-Eis

Es wird auch ein vegetarisches Menü angeboten :

Lauch-Terrine, Limettengel, knuspriger Lauch

*

Velours aus weißen Bohnen, weißen Bohnen und zerzupften Austernpilzen

*

Kürbissuppe, Kürbis-Kastanien-Cromesquis

*

Apfel- und Kartoffelpüree, lackierter Shii Take, süß-saure Rote Bete

*

Aumônière à la trappe d’Echourgnac

*

Vanille-Törtchen , Profiterole mit Kaffee

Mise à jour le 2023-10-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides