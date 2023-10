Menu du réveillon de Noël | Château les Merles 3 chemin des Merles Mouleydier, 24 décembre 2023, Mouleydier.

Mouleydier,Dordogne

A l’occasion de Noël, le Château les Merles vous prépare une soirée spéciale :

Musique d’ambiance sur place

Coupe de Méthode Traditionnelle et ses amuses bouches en guise de bienvenue.

Menu 5 plats pour le dîner du 24 décembre accompagné des vins du Château les Merles.

Au Menu :

Salsifis au saumon gravlax, crème d’œuf, crumble au citron

*

Saucisse façon Strasbourg de volaille à la truffe,

Soupe de choux, pain vapeur

*

Filet de cerf, purée de pommes de terre et choux kale, jus de cerf

*

Assortiment de 3 fromages

*

Entremet au chocolat noir, chocolat au lait et poire

Un Menu végétarien est aussi proposé :

Terrine de poireaux, gel de citron vert, poireaux croustillants

*

Croquette de topinambour, purée de topinambour, écume de truffe

*

Purée de pommes et pommes de terre, shii take laqué,

betterave rouge aigre doux

*

Assortiment de 3 fromages

*

Entremet au chocolat et poire.

2023-12-24

3 chemin des Merles Les Merles Tuilières

Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For Christmas, Château les Merles is preparing a special evening for you:

On-site background music

Coupe de Méthode Traditionnelle with appetizers to welcome you.

5-course menu for dinner on December 24, accompanied by Château les Merles wines.

Menu :

Salsify with salmon gravlax, egg cream, lemon crumble

*

Strasbourg-style poultry sausage with truffle,

Cabbage soup, steamed bread

*

Venison fillet, mashed potatoes and kale, venison jus

*

Assortment of 3 cheeses

*

Dark chocolate, milk chocolate and pear entremet

A vegetarian menu is also available:

Leek terrine, lime gel, crispy leeks

*

Jerusalem artichoke croquette, Jerusalem artichoke purée, truffle foam

*

Apple and potato purée, lacquered shii take,

sweet and sour beet

*

Assortment of 3 cheeses

*

Chocolate and pear entremet

Para Navidad, el Château les Merles le prepara una velada especial:

Música de fondo in situ

Coupe de Méthode Traditionnelle y aperitivos como copa de bienvenida.

Menú de 5 platos para la cena del 24 de diciembre acompañado de los vinos del Château les Merles.

Menú :

Salsifíes con gravlax de salmón, crema de huevo y crumble de limón

*

Salchicha de ave al estilo de Estrasburgo con trufas,

Sopa de col, pan al vapor

*

Filete de venado, puré de patatas y col rizada, jugo de venado

*

Surtido de 3 quesos

*

Entremés de chocolate negro, chocolate con leche y pera

También hay disponible un menú vegetariano:

Terrina de puerros con gel de lima y puerros crujientes

*

Croqueta de pataca, puré de pataca, espuma de trufa

*

Puré de manzana y patata, shii take lacado

remolacha agridulce

*

Surtido de 3 quesos

*

Entremés de chocolate y pera

Anlässlich der Weihnachtszeit bereitet das Château les Merles einen besonderen Abend für Sie vor:

Stimmungsvolle Musik vor Ort

Coupe de Méthode Traditionnelle und Amuse Bouches zur Begrüßung.

5-Gänge-Menü für das Abendessen am 24. Dezember, begleitet von den Weinen des Château les Merles.

Menü:

Schwarzwurzeln mit Graved Lachs, Eiercreme, Zitronencrumble

*

Wurst nach Art von Strasbourg aus Geflügel mit Trüffel,

Kohlsuppe, gedämpftes Brot

*

Hirschfilet, Kartoffelpüree und Grünkohl, Hirschjus

*

Sortiment von 3 Käsesorten

*

Entremet mit Zartbitterschokolade, Milchschokolade und Birne

Es wird auch ein vegetarisches Menü angeboten :

Lauch-Terrine, Limettengel, knuspriger Lauch

*

Topinambur-Krokette, Topinamburpüree, Trüffelschaum

*

Apfel- und Kartoffelpüree, lackierter Shii Take,

süßsaure Rote Bete

*

Sortiment aus 3 Käsesorten

*

Schokoladen-Entreme mit Birne

