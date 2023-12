Menu à la truffe 3 Chemin des Merles Mouleydier Catégories d’Évènement: Dordogne

Mouleydier Menu à la truffe 3 Chemin des Merles Mouleydier, 27 décembre 2023, Mouleydier. Mouleydier Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 19:00:00

fin : 2023-12-27 Cet hiver, nous proposons un délicieux menu à la truffe, composé de 7 plats. Oeuf brouillis aux truffes, miettes de pain Salade de salsifis et roquettes aux truffes, boeuf salé légèrement fumé Croquette de topinambour, velours de topinambour et écume aux truffes Soupe aux truffes VGE (hommage à m. Paul) Poulet en croute de sel aux truffes, crème de morilles séchées , endives cuit à la bière brune, mousseline de pomme de terre Brie de Meaux truffé, petite salade, mousse de brie Moelleux au chocolat aux truffes.

3 Chemin des Merles Château les Merles

Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

