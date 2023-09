WORLD CLEAN UP DAY 3 Chemin des Écoliers Basse-Ham, 16 septembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Tous engagés pour une planète sans déchets !

La commune vous propose de participer à ce grand nettoyage de déchets urbains.

1 sandwich offert aux participants à midi !

Pensez à vous inscrire au plus tard le 14 septembre.. Tout public

Samedi 2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 . 0 EUR.

3 Chemin des Écoliers Espace socio-culturel de St Louis

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



All committed to a litter-free planet!

The commune is inviting you to take part in this major urban waste clean-up.

1 sandwich offered to participants at lunchtime!

Please register by September 14.

¡Todos comprometidos con un planeta sin residuos!

Las autoridades locales te invitan a participar en esta gran limpieza de residuos urbanos.

a los participantes se les ofrecerá 1 bocadillo para comer

No olvides inscribirte antes del 14 de septiembre.

Alle engagieren sich für einen müllfreien Planeten!

Die Gemeinde bietet Ihnen die Möglichkeit, an dieser großen städtischen Müllsäuberung teilzunehmen.

den Teilnehmern wird mittags 1 Sandwich angeboten!

Denken Sie daran, sich bis spätestens 14. September anzumelden.

