Expo de Louis Ange Lazaro : Gueules de cheminots 3 Chemin De Saint Pierre Istres, mardi 29 octobre 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29

fin : 2024-11-10

Le hall d’expo 233, au CEC les Heures-Claires, accueille l’expo de Louis Ange Lazaro

Photographies – tirages numériques

« Initialement, ces images ont été réalisées pour accompagner la Fête du Train à Miramas, et depuis, quelques-unes, figurent à titre permanent en gare de Miramas.

Embauché en 1982 au triage ferroviaire de Miramas, et déjà passionné de

photographie, je me suis toujours amusé à photographier mes camarades de travail. Pour « Gueules de cheminots », mon témoignage passe par l’intensité du regard, en captant ce qu’il reste de ce monde, de témoigner sur l’existence de ces travailleurs et de leur rendre hommage. Représentant du Comité d’établissement des cheminots à Miramas de 2011 à 2015, selon moi, l’ouverture à la culture est une voie d’émancipation et d’éveil des consciences.

La photographie permettant de « traduire les choses dans un langage émotionnel ».



Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le week-end selon les manifestations. Visite commentée en sa présence mardi 16 janvier à 17h sur inscription au 04 13 29 50 83.

3 Chemin De Saint Pierre Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Istres