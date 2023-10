Festhéa 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 22 mars 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le Festival National de Théâtre Amateur revient à Istres à l’Espace 233 avec un week-end riche de 6 spectacles interprétés par des compagnie de théâtre venues de toute la région Sud !.

2024-03-22 fin : 2024-03-24 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The National Festival of Amateur Theatre returns to Istres at the Espace 233 with a weekend full of 6 shows performed by theater companies from all over the southern region!

El Festival Nacional de Teatro Amateur vuelve a Istres, al Espace 233, con un fin de semana repleto de 6 espectáculos representados por compañías teatrales de todo el Sur de Francia

Das Festival National de Théâtre Amateur kehrt mit einem Wochenende voller 6 Aufführungen von Theatergruppen aus der ganzen Region nach Istres zurück

