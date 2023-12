Les Elancées : Les autres 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 4 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Ce spectacle est une véritable pépite ! Les Autres raconte l’histoire de quatre personnages isolés dans un monde étrange et clos, dépouillé de tout autre être vivant, et entouré d’écrans translucides infranchissables….

2024-02-19 fin : 2024-02-19 . .

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This show is a real nugget! Les Autres tells the story of four characters isolated in a strange, enclosed world, devoid of all other living beings, and surrounded by impenetrable translucent screens…

¡Esta serie es una auténtica pepita! Los Otros cuenta la historia de cuatro personajes aislados en un mundo extraño y cerrado, desprovisto de otros seres vivos y rodeado de impenetrables pantallas translúcidas…

Dieses Stück ist ein wahres Nugget! Les Autres erzählt die Geschichte von vier Personen, die in einer fremden, geschlossenen Welt isoliert sind, in der es keine anderen Lebewesen gibt und die von unüberwindbaren, durchsichtigen Schirmen umgeben ist…

