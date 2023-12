Les élancées : L’eau douce 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 3 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

L’Eau douce est une rêverie chorégraphique qui explore les différents états de l’eau..

2024-02-13 fin : 2024-02-13 . .

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L?Eau douce is a choreographic reverie that explores the different states of water.

L’Eau douce es una ensoñación coreográfica que explora los diferentes estados del agua.

L?Eau douce ist eine choreografische Träumerei, die die verschiedenen Zustände des Wassers erkundet.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme d’Istres