Fête d’ouverture des Elancées 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 10 février 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10

Rendez-vous pour un après-midi festif et familial, célébrant l’esprit convivial qui caractérise le Festival Les Élancées depuis 25 ans..

Dès 15h, rendez-vous à l’Espace 233 pour une démonstration de l’association de cirque Cabriole, partenaire de longue date du Festival. À partir de 16h, le Magic Mirrors accueillera l’association Pulsion pour une série d’ateliers, de présentation de courtes chorégraphies, un goûter et un petit bal d’ouverture.



Suivi à 20h du spectacle En attendant le grand soir.

Navette A/R départ à 18h30 du parking du CEC pour aller au Citron Jaune.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme d’Istres