Agent… Trop cher..! 3 chemin de Saint-Pierre Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Agent… Trop cher..! 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 27 janvier 2024, Istres. Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 Marco et Sami ont RDV avec leur agent véreux afin de signer leur transfert dans un nouveau club. Leur complicité va t’elle leur permettre de renverser la situation ?.

Marco et Sami ont RDV avec leur agent véreux afin de signer leur transfert dans un nouveau club. Leur complicité va t’elle leur permettre de renverser la situation ?

Quiproquos, situations burlesques, fausses pistes… 1h15 de rire .

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Code postal 13800 Lieu 3 chemin de Saint-Pierre Adresse 3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires Espace 233 Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 3 chemin de Saint-Pierre Istres Latitude 43.500471 Longitude 4.995048 latitude longitude 43.500471;4.995048

3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/