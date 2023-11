Le petit théâtre de la MPT 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 19 janvier 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Ils sont grands, moyens, petits, et ils ont un point commun: le théâtre ! Ils le pratiquent avec passion à la Maison Pour Tous, que ce soit de l’absurde, de l’improvisation, du classique ou du boulevard !.

2024-01-19 18:30:00 fin : 2024-01-19 . .

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



They are tall, medium and short, and they have one thing in common: theater! They practice it with passion at the Maison Pour Tous, whether it is absurd, improvisation, classical or boulevard!

Las hay grandes, medianas y pequeñas, y tienen algo en común: ¡el teatro! En la Maison Pour Tous lo practican con pasión, ¡ya sea el absurdo, la improvisación, la clásica o el bulevar!

Sie sind groß, mittelgroß, klein und haben eines gemeinsam: das Theater! Sie spielen mit Leidenschaft Theater im Maison Pour Tous, sei es absurdes Theater, Improvisationstheater, klassisches Theater oder Boulevard!

