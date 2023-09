Théâtre en liberté : L’Art délicat de la scène de ménage 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 13 janvier 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Une pièce de théâtre de J.M Erre, interprété par Les Mani Manivel, dans le cadre du festival « Théâtre en liberté » proposé par la compagnie Mnemosyne, à l’Espace 233.



Venez vivre une scène de ménage mémorable !.

2024-01-13 21:00:00 fin : 2024-01-13 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A play by J.M Erre, performed by Les Mani Manivel, as part of the « Théâtre en liberté » festival organized by compagnie Mnemosyne, at Espace 233.



Come and experience a memorable domestic scene!

Una obra de J.M Erre, representada por Les Mani Manivel, en el marco del festival « Théâtre en liberté » organizado por la compañía Mnemosyne, en el Espace 233.



¡Venga a vivir una escena doméstica memorable!

Ein Theaterstück von J.M. Erre, aufgeführt von Les Mani Manivel, im Rahmen des Festivals « Théâtre en liberté », das von der Compagnie Mnemosyne im Espace 233 angeboten wird.



Erleben Sie eine denkwürdige Haushaltsszene!

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme d’Istres