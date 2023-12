Fausse Note 3 chemin de Saint-Pierre Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Fausse Note 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 12 janvier 2024, Istres. Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:00:00

fin : 2024-01-12 FAUSSE NOTE par la compagnie Nouvel Acte

ou comment vivre confortablement avec son passé ?

Faut-il l’effacer ou l’assumer ?.

FAUSSE NOTE par la compagnie Nouvel Acte

ou comment vivre confortablement avec son passé ?

Faut-il l’effacer ou l’assumer ?

À la fin d’un de ses concerts, H. P. Miller, chef d’orchestre de renommée internationale, est importuné par un spectateur aussi admiratif qu’envahissant, Léon Dinkel, venu de Belgique pour l’applaudir.

Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement du visiteur devient oppressant. Il connaît tout de la vie du maestro, dans les moindres détails. EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Code postal 13800 Lieu 3 chemin de Saint-Pierre Adresse 3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires Espace 233 Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 3 chemin de Saint-Pierre Istres Latitude 43.500471 Longitude 4.995048 latitude longitude 43.500471;4.995048

3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/