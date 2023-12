Des pluriels bien singuliers de Christian Agnel 3 Chemin De Saint Pierre Istres, 9 janvier 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09

fin : 2024-01-25

Le hall d’expo 233, au CEC les Heures-Claires, démarre l’année 2024 avec « Des pluriels bien singuliers » de Christian Agnel. Ses photographies en noir et blanc seront exposées du mardi 9 au jeudi 25 janvier 2024..

Quand les objets se multiplient, ils peuvent prendre des allures mystérieuses, intrigantes, poétiques, fascinantes, hypnotisantes, apaisantes.



C’est la répétition qui interroge et qui nourrit la perspective.



Il précise : «Mes goûts en photographie sont éclectiques. Je travaille sur des paysages, des portraits en extérieur, de la photo de rue, du sport, des reportages en France ou à l’étranger.



Il ajoute : « Depuis que je suis retraité, je fais partie d’un club photo. Je n’avais pas refait de photographies depuis plus de quarante ans. A l’époque, je travaillais bien sûr en argentique et je développais mes films et mes photos en laboratoire. Je travaille maintenant avec un appareil photo numérique et je développe mes photos avec un logiciel de traitement».



Vernissage mardi 9 janvier 2024 à 18h15.



Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le week-end selon les manifestations. Visite commentée en sa présence mardi 16 janvier à 17h sur inscription au 04 13 29 50 83.

3 Chemin De Saint Pierre Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



