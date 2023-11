La méthode du docteur Spongiak 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 18 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Après l’excellent Mange tes ronces ! Moquette Production revient dans un décor des années 30 avec son théâtre tout en ombres et bruitages pour un moment original et drôle empreint de nostalgie !.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the excellent Mange tes ronces ! Moquette Production returns to a 1930s setting with its shadow theater and sound effects for an original, funny and nostalgic experience!

¡Después de la excelente Mange tes ronces ! ¡Moquette Production vuelve a un decorado de los años 30 con su teatro de sombras y sus efectos sonoros para un espectáculo original y divertido lleno de nostalgia!

Nach dem hervorragenden Mange tes ronces! Moquette Production kehrt in einem Dekor der 30er Jahre mit seinem Theater voller Schatten und Geräusche zurück, um einen originellen und lustigen Moment voller Nostalgie zu erleben!

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme d’Istres