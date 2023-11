Ma coach de vie 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 17 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Gérard, célibataire, est timide, très économe et a la tête dans les étoiles. Pour faire évoluer sa situation et arriver, peut être, à avoir enfin une vie affective, il a rendez vous avec une coach de vie… Le stage commence… 1h10 de rire.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Gérard, a bachelor, is shy, very thrifty and has his head in the stars. To change his situation and perhaps finally have an affective life, he has an appointment with a life coach? The course begins? 1h10 of laughter

Gérard es soltero, tímido, muy ahorrador y tiene la cabeza en las estrellas. Para cambiar su situación y quizás tener por fin una vida amorosa, tiene una cita con un coach de vida? Empieza el curso? 1h10 de risas

Gerard, ein Single, ist schüchtern, sehr sparsam und hat den Kopf in den Sternen. Um seine Situation zu ändern und vielleicht endlich ein Liebesleben zu haben, trifft er sich mit einer Lebensberaterin Der Kurs beginnt. 1 Stunde und 10 Minuten Lachen

