Conférence – Les Templiers en Provence 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 15 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Pierre Gaugiuer dans le cadre de la 47ème fête des Bergers et des Traditions.

2023-11-15 19:00:00 fin : 2023-11-15 . .

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Pierre Gaugiuer as part of the 47th Fête des Bergers et des Traditions (Shepherds and Traditions Festival)

Conferencia de Pierre Gaugiuer en el marco del 47º Festival Pastores y Tradiciones

Von Pierre Gaugiuer moderierter Vortrag im Rahmen des 47. Festes der Hirten und Traditionen

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Istres