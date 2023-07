Spectacle jeune public : le complexe du pingouin 3 chemin de Saint-Pierre Istres, 7 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux…

Comment prendre de la hauteur quand on est un oiseau qui ne vole pas ? Un jour, il décide d’en savoir plus et de s’aventurer plus loin..

2023-11-07 fin : 2023-11-09 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the ice floe, a penguin watches the birds fly by?

How can you soar high when you’re a flightless bird? One day, he decides to find out more and venture further afield.

En la banquisa, un pingüino mira pasar a los pájaros?

¿Cómo te colocas cuando eres un ave no voladora? Un día, decide averiguar más y aventurarse más lejos.

Ein Pinguin auf der Eisscholle beobachtet die vorbeiziehenden Vögel?

Wie kann man als Vogel, der nicht fliegt, in die Höhe steigen? Eines Tages beschließt er, mehr darüber zu erfahren und sich weiter hinaus zu wagen.

