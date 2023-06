OPEN CAVES – BULLES ET LUMIÈRES ET DÉGUSTATION 3 Chemin de Ronde Limoux, 16 août 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Open caves – Bulles et lumières + dégustation.

Une visite à 18H30 des caves de la plus Ancienne Maison de Blanquette et Crémant de Limoux (1875). « Son et Lumière 2023 » suivi d’une dégustation en extérieur des meilleures cuvées..

2023-08-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-16 20:00:00. EUR.

3 Chemin de Ronde

Limoux 11300 Aude Occitanie



Open caves – Bubbles and lights + tasting.

A visit at 6:30 pm of the cellars of the oldest House of Blanquette and Crémant de Limoux (1875). « Son et Lumière 2023 » followed by an outdoor tasting of the best vintages.

Cuevas abiertas – Burbujas y luces + degustación.

Visita a las 18.30 h a las bodegas de la Casa más antigua de Blanquette y Crémant de Limoux (1875). « Son et Lumière 2023 » seguida de una degustación al aire libre de las mejores añadas.

Offene Weinkeller – Blasen und Lichter + Verkostung.

Eine Besichtigung der Weinkeller des ältesten Hauses für Blanquette und Crémant de Limoux (1875) um 18.30 Uhr. « Son et Lumière 2023 » (Licht und Ton 2023), gefolgt von einer Verkostung der besten Cuvées im Freien.

Mise à jour le 2023-05-24 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11