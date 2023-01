The Paddyhats Folk Irlandais 3, Chemin de la Saulaie, La Charité-sur-Loire (58), 12 mai 2023, .

10€/12€/ Gratuit -18ans

avec The o’reilley and the paddyhats

THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS est une formation jeune et unique en son genre qui donne au Folk Punk Irlandais une nouvelle vision depuis ces dernières années. La sensation de faire la fête avec nos amis se fait sentir dès qu’ils arrivent sur scène. Des sonorités folks, des grosses guitares et du violon, mais surtout la passion pour la création musicale, sont les marques et la formule gagnante des Irlandais(e)s-Allemand(e)s du « Little Dublin ».

« In strange Waters » c’est ainsi que les Paddyhats ont, à juste titre, appelé le 10ième anniversaire de leur album. Ils ont transformés leur chansons les plus populaires, qui ont été vues plus de 70 millions de fois sur Youtube , en des genres très inattendus. Ils ont mené leur barque loin de leur bien aimé Folk Punk Irlandais dans un océan de pop, métal ska et même de barbershop music*.

Mais vous pouvez toujours sentir leur identité dans chacune des notes de cet album si spécial ! Les eaux peuvent bien être différentes mais la barque reste la même.

Comme ils l’ont démontré sur leur « cover », “The O’Reillys and the Paddyhats” voient leur musique avec un nouveau regard et sont allé au-delà du Folk Punk Irlandais. Du moins avec toutes les chansons, sauf une nouvelle venue qui n’était même pas prévue sur cet album.

* Le style d’harmonie appelée barbershop, codifié durant l’époque de son renouveau (1940-présent) est un style a cappella, ou musique vocale non accompagnée, qui a une origine afro-américaine

