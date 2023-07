Danse : Tango à la plage 3 Chemin de la Mer Le Havre, 24 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’été sera chaud, l’été sera tango avec Port Tango !

Pendant l’été, Port Tango organise des sessions de Tango à la plage du Havre.

Rendez-vous tous les lundis à 19h.

Ouvert à tous..

2023-07-24 19:00:00 fin : 2023-07-24 20:00:00. .

3 Chemin de la Mer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Summer will be hot, summer will be tango with Port Tango!

During the summer, Port Tango organizes Tango sessions on the beach in Le Havre.

Meet us every Monday at 7pm.

Open to all.

El verano será caliente, ¡el verano será tango con Port Tango!

Durante el verano, Port Tango organiza sesiones de tango en la playa de Le Havre.

Quedamos todos los lunes a las 19h.

Abierto a todos.

Der Sommer wird heiß, der Sommer wird Tango mit Port Tango!

Während des Sommers organisiert Port Tango Tango-Sessions am Strand von Le Havre.

Treffpunkt ist jeden Montag um 19 Uhr.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche