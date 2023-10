[ÉQUIDAYS] Après-midi découverte 3 chemin de la Ferme Équestre Saint-Jouin, 22 octobre 2023, Saint-Jouin.

Saint-Jouin,Calvados

Découvrez le poney de manière ludique à travers un parcours équestre en musique. Des activités en manège ou en carrière vous seront proposées durant cet après-midi d’initiation.

De 4 à 14 ans. Inscription obligatoire..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

3 chemin de la Ferme Équestre Ferme équestre des Six Chemins

Saint-Jouin 14430 Calvados Normandie



Discover the pony in a fun way through a musical equestrian course. Activities in the riding arena or in the arena will be offered during this introductory afternoon.

Ages 4 to 14. Registration required.

Descubra el poni de forma divertida a través de un curso de equitación con música. Se ofrecerán actividades en el picadero o en la pista durante esta tarde de iniciación.

Edades de 4 a 14 años. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie das Ponyreiten auf spielerische Weise durch einen Reitparcours mit Musik. Aktivitäten in der Reithalle oder auf dem Reitplatz werden Ihnen während dieses Einführungsnachmittags angeboten.

Von 4 bis 14 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité