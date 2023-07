GRAIN DE POLLEN « PAPOTAGE ET DISCUSSIONS » 3 Chemin de Guedon Beillé, 23 septembre 2023, Beillé.

Beillé,Sarthe

à la rencontre des adhérents, donner un coup de main au jardin, concevoir des affiches, préparer les animations, profiter de la bibliothèque ou simplement discuter et boire un café !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. .

3 Chemin de Guedon

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire



to meet members, lend a hand in the garden, design posters, prepare events, take advantage of the library or simply chat and have a coffee!

conocer a los socios, ayudar en el jardín, diseñar carteles, preparar actos, utilizar la biblioteca o simplemente charlar y tomar un café

die Mitglieder zu treffen, im Garten mitzuhelfen, Plakate zu entwerfen, Veranstaltungen vorzubereiten, die Bibliothek zu nutzen oder einfach nur zu plaudern und einen Kaffee zu trinken!

Mise à jour le 2023-07-18 par eSPRIT Pays de la Loire