Théâtre : Ma femme est tombée sur la tête 3 chemin de Courteron Plaines-Saint-Lange, vendredi 22 mars 2024.

Plaines-Saint-Lange Aube

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

La troupe de théâtre Colaverdey vous présente sa nouvelle pièce « Ma femme est tombée sur la tête ».

Pièce d’Yvon Taburet.

Synopsis : Après une chute dans l’escalier, lorsque Estelle revient de l’hôpital, son entourage constate qu’en plus d’être amnésique au point de ne plus reconnaitre son mari, ni sa soeur et son beau-frère, elle est atteinte de bizarreries qui la poussent à faire n’importe quoi, y compris dans le quartier en s’en prenant particulièrement à Mme Chombier, une voisine acariâtre. Débarquent alors de vieilles connaissances qui souhaitent elles aussi s’associer à la famille afin d’aider Estelle à retrouver la mémoire; mais qui sont ces vieux amis et sont-ils aussi bienveillants qu’ils le prétendent ?

Technique : Anne Marie

Prises vues, conception des flyers et programme : Jean Luc

Aide au montage des déco: Paul

Vidéaste : Alliances Vidéo

Assistante en coulisses : Béatrice

3 chemin de Courteron

Plaines-Saint-Lange 10250 Aube Grand Est



