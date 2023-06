Visite du Château Mauriac et de la Maison Pétrusse 3 Chemin de Cantau Langon, 6 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Visite exceptionnelle du Château Mauriac, édifié en 1860 par Jacques Mauriac, grand-père de François Mauriac, Prix Nobel de littérature.

Un lieu chargé d’Histoire et de culture qui inspire chaque jour les équipes de la Maison Pétrusse.

Réservation obligatoire..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 11:30:00. .

3 Chemin de Cantau Maison Pétrusse

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exceptional visit of the Château Mauriac, built in 1860 by Jacques Mauriac, grandfather of François Mauriac, Nobel Prize of literature.

A place full of history and culture that inspires the Maison Pétrusse teams every day.

Reservation required.

Una visita excepcional al Château Mauriac, construido en 1860 por Jacques Mauriac, abuelo de François Mauriac, Premio Nobel de Literatura.

Un lugar cargado de historia y cultura que inspira cada día a los equipos de la Maison Pétrusse.

Reserva obligatoria.

Außergewöhnliche Besichtigung des Château Mauriac, das 1860 von Jacques Mauriac, dem Großvater des Literaturnobelpreisträgers François Mauriac, erbaut wurde.

Ein geschichts- und kulturträchtiger Ort, der die Teams des Maison Pétrusse jeden Tag aufs Neue inspiriert.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Sauternes Graves Landes Girondines