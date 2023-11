Les animations du Plan B 3 Chemin Cognac Tarbes, 9 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le Plan B – Bar, cave à bières, vins et spiritueux – vous souhaite la bienvenue et vous invite chaque mois à prendre part à ses soirées festives ! L’occasion de découvrir une large gamme de produits artisanaux dans une ambiance fun et décalée autour de tapas…

AU PROGRAMME (entrée gratuite)

JEUDI 9 NOVEMBRE de 21h à 1h30

Soirée « Techno » – Musique électronique

Sans réservation

JEUDI 16 NOVEMBRE de 21h à 23h

Soirée « Blind Test » – Quiz musical

Réservation conseillée

SAMEDI 18 NOVEMBRE de 21h à minuit

Concert « Craft Beards Men » – Bluegrass

Réservation conseillée

JEUDI 30 NOVEMBRE de 21h à 23h

Soirée « Blind Test » – Quiz musical

Réservation conseillée

SAMEDI 2 DÉCEMBRE de 21h à minuit

Concert « Dumble Doors » – Grass Blues

Sans réservation

SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 16h à 2h

Le Plan B fête ses 1 an ! – Soirée DJ & surprises

Sans réservation

JEUDI 14 DÉCEMBRE de 21h à 1h30

Soirée « Industrial Techno Factory » – Soirée DJ mensuel de musique électronique

Sans réservation

VENDREDI 15 DÉCEMBRE de 21h à minuit

Soirée « Blind Test » – Quizz Musical

Réservation conseillée

SAMEDI 16 DÉCEMBRE de 21h à minuit

Concert “Buddy Blues” – Blues

Réservation conseillée

JEUDI 28 DÉCEMBRE de 21h à minuit

Soirée « Blind Test » – Quizz Musical

Réservation conseillée

2023-11-09 fin : 2023-12-28 . EUR.

3 Chemin Cognac TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Plan B – Bar, beer, wine and spirits cellar – welcomes you to its monthly festive evenings! An opportunity to discover a wide range of artisanal products in a fun, offbeat atmosphere over tapas…

ON THE PROGRAM (free admission)

THURSDAY, NOVEMBER 9pm to 1:30am

Techno » evening – Electronic music

No reservation required

THURSDAY NOVEMBER 16 from 9pm to 11pm

Blind Test » evening ? Music quiz

Reservation recommended

SATURDAY NOVEMBER 18 from 9pm to midnight

Craft Beards Men » concert – Bluegrass

Reservation recommended

THURSDAY NOVEMBER 30 from 9pm to 11pm

Blind Test » evening ? Musical Quiz

Reservation recommended

SATURDAY DECEMBER 2 from 9pm to midnight

Dumble Doors » concert – Grass Blues

No reservation required

SATURDAY DECEMBER 9 from 4pm to 2am

Le Plan B celebrates its 1 year! – DJ party & surprises

Without reservation

THURSDAY DECEMBER 14 from 9pm to 1:30am

Industrial Techno Factory » evening – Monthly electronic music DJ night

No reservation required

FRIDAY DECEMBER 15 from 9pm to midnight

Blind Test » evening ? Musical Quiz

Reservation recommended

SATURDAY DECEMBER 16 from 9pm to midnight

Buddy Blues? concert ? Blues

Reservation recommended

THURSDAY DECEMBER 28 from 9pm to midnight

Blind Test » evening ? Musical Quiz

Reservation recommended

Le Plan B – Bar, bodega de cervezas, vinos y licores – le da la bienvenida a sus veladas festivas mensuales Es la ocasión de descubrir una amplia gama de productos artesanales en un ambiente lúdico y desenfadado…

EN EL PROGRAMA (entrada libre)

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE de 21:00 h a 01:30 h

Noche « Techno » – Música electrónica

No es necesario reservar

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE de 21.00 h a 23.00 h

Velada « Test a ciegas Quiz musical

Se recomienda reservar

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE de 21:00 a 24:00 horas

Concierto Craft Beards Men – Bluegrass

Reserva recomendada

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE de 21:00 a 23:00 horas

Velada « A ciegas » ? Quiz musical

Se recomienda reservar

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE de 21:00 a 24:00 horas

Concierto Dumble Doors – Grass Blues

No es necesario reservar

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE de 16:00 a 02:00 horas

Plan B celebra su 1er cumpleaños – Noche de DJ y sorpresas

No es necesario reservar

JUEVES 14 DE DICIEMBRE de 21:00 a 01:30

Noche « Industrial Techno Factory » – Noche mensual de DJ de música electrónica

No es necesario reservar

VIERNES 15 DE DICIEMBRE de 21.00 h a 24.00 h

Noche « Blind Test Quiz musical

Se recomienda reservar

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 21.00 h a 24.00 h

Concierto Buddy Blues ? Blues

Se recomienda reservar

JUEVES 28 DICIEMBRE 21.00 h a 24.00 h

Velada « Prueba a ciegas » ? Concurso musical

Se recomienda reservar

Le Plan B – Bar, Bier-, Wein- und Spirituosenkeller – heißt Sie herzlich willkommen und lädt Sie jeden Monat dazu ein, an seinen festlichen Abenden teilzunehmen! Die Gelegenheit, eine breite Palette an handwerklich hergestellten Produkten in einer lustigen und ausgefallenen Atmosphäre bei Tapas zu entdecken…

AU PROGRAMM (freier Eintritt)

DONNERSTAG, 9. NOVEMBER von 21 Uhr bis 1.30 Uhr

Abend « Techno » – Elektronische Musik

Ohne Reservierung

DONNERSTAG, 16. NOVEMBER von 21:00 bis 23:00 Uhr

Abend « Blind Test » ? Musikalisches Quiz

Reservierung empfohlen

SAMSTAG, 18. NOVEMBER von 21 Uhr bis Mitternacht

Konzert « Craft Beards Men » – Bluegrass?

Reservierung empfohlen

DONNERSTAG, 30. NOVEMBER von 21:00 bis 23:00 Uhr

Abend « Blind Test » ? Musikalisches Quiz

Reservierung empfohlen

SAMSTAG, 2. DEZEMBER von 21 Uhr bis Mitternacht

Konzert « Dumble Doors » – Grass Blues?

Ohne Reservierung

SAMSTAG, 9. DEZEMBER von 16 Uhr bis 2 Uhr

Plan B feiert sein 1-jähriges Bestehen! – DJ-Abend & Überraschungen

Ohne Reservierung

DONNERSTAG, 14. DEZEMBER von 21.00 bis 1.30 Uhr

Abend « Industrial Techno Factory » – Monatliche DJ-Party mit elektronischer Musik

Ohne Reservierung

FREITAG, 15. DEZEMBER von 21.00 bis 24.00 Uhr

Abend « Blind Test » ? Musikalisches Quiz

Reservierung empfohlen

SAMSTAG, 16. DEZEMBER von 21 Uhr bis Mitternacht

Konzert « Buddy Blues » ? Blues

Reservierung empfohlen

DONNERSTAG, 28. DEZEMBER von 21 Uhr bis Mitternacht

Abend « Blind Test » ? Musikalisches Quiz

Reservierung empfohlen

