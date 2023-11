CAFÉ RENCONTRE LAURENCE CABARET 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz, 5 janvier 2024, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Un petit tour à la bibliothèque pour rencontrer Laurence Cabaret, et colorier avec elle une carte farfelue illustrée de coquecigrues !

Profitez-en pour admirer son exposition.



2024-01-05 fin : 2024-01-05 18:30:00. .

3 chaussée du Pays de Retz BIBLIOTHÈQUE OLYMPE DE GOUGES

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Drop in to the library to meet Laurence Cabaret, and join her in coloring a wacky map illustrated with coquecigrues!

Take the opportunity to admire her exhibition.

Acérquese a la biblioteca para conocer a Laurence Cabaret y colorear con ella un disparatado mapa ilustrado con mariscos

Aproveche para admirar su exposición.

Ein kleiner Abstecher in die Bibliothek, um Laurence Cabaret zu treffen und mit ihr eine skurrile, mit Eierschnecken illustrierte Karte auszumalen!

Nutzen Sie die Gelegenheit, ihre Ausstellung zu bewundern.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire